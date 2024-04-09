الآثار تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية خلال العيد

شكلت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن إنضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.

وفى ذات السياق تواصل كافة الجهات المعنية استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك فقد انتهت مديريات الاوقاف بكافة المحافظات تخصيصها للساحات لاداء المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك الذى سيقام فى الساعات الاولى من صباح يوم الغد الاربعاء.

كما تشهد المستشفيات والمراكز الصحية متابعة لتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك،و، خاصة مستشفيات المدن الساحلية،بالمحافظات المختلفة، والتي من المتوقع أن يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

كما ستكون هناك سيارات العيادات المتنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، بالمتنزهات، والحدائق العامة، وبالقرب من المساجد، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان في أماكن التجمعات.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وغدًا الأربعاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.