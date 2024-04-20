السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس قطاع المتاحف يكشف سر اختفاء السرير الفضى من قصر محمد على (صور)

السرير بعد ترميمة
السرير بعد ترميمة

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن السرير الفضي الخاص بوالدة الخديو عباس حلمي الثاني، المتواجد في قصر الأمير محمد علي بالمنيل، يوجد حاليًا داخل المتحف الخاص الذى سيتم افتتاحه قريبًا مع مقتنيات الوالدة باشا بالإضافة إلى مقتنيات أخرى سيتم عرضها داخل المتحف المتواجد بمنطقة المنيل على بعد أمتار من قصر محمد علي بالمنيل.

السرير فى مكانه الأصلى 

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن  هذا السرير يعتبر قطعة أثرية فريدة فهو مصنوع من الفضة ويزن حوالى 850 كيلو جرامًا من الفضة الخالصة، كما أنه يتميز بالنقوش والزخارف الرائعة فى الإبداع والجمال، ولهذا سيكون هذا السرير أيقونة المتحف الجديد.

وأضاف عثمان، أنه تم نقل السرير إلى مركز  الترميم، وذلك مع عدد من المقتنيات الأخرى وبعد الانتهاء من ترميمه يتواجد حاليًا فى مكانه داخل المتحف الخاص، الذى يتم العمل عليه حاليًا تمهيدًا لافتتاحه خلال العام الجاري، ليكون إضافة ثرية للمتاحف المصرية، والذى سيضم عددًا من القاعات المتحفية المميزة.

السرير بعد ترميمه

ويوضح عثمان، أن المجلس الأعلى للآثار يعي تمامًا عشق المصريين إلى حضارتهم وخوفهم وحرصهم على تراثهم، ولكن إذا قام هذا الشخص بسؤال إدارة المتحف سيتم الرد على سبب اختفائه ومشاهداته فى مكانه الجديد.

 

يشار إلى أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد ألمح إلى اختفاء السرير من مكانه داخل قصر محمد علي باشا ويُعد متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، فهو مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث. بدأت فكرة تحويل القصر إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقًا لوصيته. تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015.

IMG-20240420-WA0005
IMG-20240420-WA0005
IMG-20240420-WA0006
IMG-20240420-WA0006
قصر محمد علي السرير الفضى مقتنيات الوالدة باشا المتحف الخاص الفضة الفنون الإسلامية

مواد متعلقة

الآثار: سرير قصر محمد على يتم ترميمه ولا صحة لما يتردد

الآثار تتفقد مشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطنى

تعرّف على مشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات لتحسين الزيارة

وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات

"جزيرة آلاف السنين".. المتحف المصرى ببرلين يُنظم معرضًا خاصًا عن معبد "فيلة"

بعد توجيه رئيس الوزراء.. تعرف على المشروعات والمساجد الأثرية التى تم افتتاحها

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات الخاصة لانعقاد المؤتمر الإفريقى للطاقة

انتهاء عمل غرف عمليات وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار

الأكثر قراءة

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

تفاصيل الحالة الصحية للفنان "سامح الصريطى"

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل