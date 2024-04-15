محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات الخاصة لانعقاد المؤتمر الإفريقى للطاقة

بحث محافظ جنوب سيناء، خالد فوده، كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الإفريقي للطاقة رفيع المستوى، الذي ينعقد بالشراكة مع بنك التنمية الإفريقي واتحاد مرافق الطاقة الإفريقي وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 حتى 25 أبريل الحالي، تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، وممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر لاجتماعات المؤتمر الإفريقي للطاقة بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، والسكرتير العام المهندس أحمد الإسكندراني، والسكرتير المساعد محمد شعير، ورئيس مدينة شرم الشيخ المهندس رماح هاشم، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة محمود عيسي، ومستشار المحافظ لشئون المحليات محمود السولية، ومدير مركز معلومات شبكة المرافق بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، هنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله على الجائزة الذهبية رجل العام "AFASU" بوصفه أفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وكذلك حصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الاتحاد الأفروآسيوي.

جدير بالذكر أنه يترأس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد محمود حسين السيسي، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلو أكثر 25 دولة تقريب وعدد كبير من وزراء الطاقة بإفريقيا.