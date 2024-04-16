الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد توجيه رئيس الوزراء.. تعرف على المشروعات والمساجد الأثرية التى تم افتتاحها

شارع المعز لدين الله
شارع المعز لدين الله الفاطمي

عملت وزارة السياحة والاثار خلال الفترة الأخيرة على ترميم عدد المشروعات الأثرية والإسلامية، التى يأتى ضمن تطوير منطقة القاهرة التاريخبة.

وتم الانتهاء وافتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة التاريخية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإحيائه بالتعاون مع طائفة البهرة، وقد تكلف ترميم المسجد نحو 85 مليون جنيه وتبرعت طائفة البهرة بسداد المبلغ.

وشهدت الفترة ترميم عدد من المساجد الأثرية، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق بمسجد قايتباي بصحراء المماليك بمنطقة منشية ناصر، كما تم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعماره والذي تزامن افتتاحه مع الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، وبعد مرور نحو 225 عاما من الإغلاق كما تم افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش ابن الفضل الشهير بمسجد "سيدي شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، كما تم افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي وبرج مآخذ سور مجري العيون ومعبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون

كما يجرى العمل على مسجد مرزوق الأحمدي بشارع الجمالية، وقصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلي، ووكالة قايتباي بالجمالية، ومبنى السواقي بسور مجري العيون بمصر القديمة، وقباب السبع بنات بمدينة الفسطاط الجديدة؛ كما تم افتتاح مسجد الحسين وشارع الأشراف ومسار آل البيت.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لإحياء "مسار آل البيت" وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها، وحدائق ومتنزهات، والحفاظ عليها من الزحف العشوائي الذي طالها، تحقيقًا لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق بما يُعيد لها عُمقها التاريخي.

وزارة السياحة والآثار القاهرة التاريخبة الحاكم بأمر الله مسجد الظاهر بيبرس مسجد سليمان باشا إحياء مسار آل البيت

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