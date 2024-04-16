"جزيرة آلاف السنين".. المتحف المصرى ببرلين يُنظم معرضًا خاصًا عن معبد "فيلة"

يقيم المتحف المصري ببرلين ومجموعة البرديات، معرضًا خاصًا بعنوان "فيلة جزيرة آلاف السنين" يوم الخميس 26 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الألمانية، وتحت رعاية متاحف ولاية برلين بالتعاون مع أكاديمية الشباب العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات (AGYA)، بدعم من الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث (BMBF)، وبتمويل من صندوق الثقافة بالعاصمة.

وأوضح المتحف المصري ببرلين - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المعرض سوف يحضره ويشارك فيه، فريدريك سيفريد مدير المتحف المصري ببرلين، ومن الجانب المصري طارق توفيق رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات وخريجي AGYA، وفيرينا ليبر أمين المعرض.

ولفت البيان، إلى أن جزيره فيلة هي جزيرة نيلية في جنوب مصر، واجتمعت بها مجموعة واسعة من اللغات والثقافات والأديان، مشيرًا إلى أن معبد فيلة هو المكان الوحيد في العالم الذي يمكن من خلاله قراءة التاريخ الثقافي من المصادر المكتوبة على مدى 4000 عام، وتتم كتابة آلاف النصوص على ورق البردي أو قطع الفخار بعشر لغات وخطوط مختلفة وهي محفوظة الآن في 60 مجموعة في 24 دولة، وتم فك شفرتها وترجمتها وفهرستها رقميًا في برلين كجزء من مشروع بحث أوروبي كبير.

وأشار إلى أن هذا المعرض الأول من نوعه في العالم يتم من خلاله عرض القطع الرائعة من برلين إلى جانب أفضل القطع العالمية، ويتم وضع المحتوى المتنوع للنصوص في سياق الاكتشافات الأثرية وتفسيرها من قِبل الفنانين المعاصرين.

يشارك في المعرض ممثلو شركاء التعاون متحف اللوفر، وأكاديمية النقوش والآداب الجميلة، وأكاديمية الشباب العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات (AGYA)، ووزارة السياحة والآثار المصرية، ومعهد الآثار الألماني، وممثلون أثريون من القاهره وألمانيا.

ويعد من أهم التماثيل بجزير فيلة هو تمثال "حقا إيب"، ويمثل هذا التمثال حاكم جزيرة فيلة، الذي عاش في عهد الملك أمنمحات الثالث، من عصر الأسرة الثانية عشرة.



يُصور التمثال حقا إيب راكعًا ويمسك بإناء قرابين في كل يد، وتم العثور على مقبرته عام 2014 في قبة الهوا مع أثاثه الجنائزي.