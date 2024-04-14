انتهاء عمل غرف عمليات وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار

تنتهى، اليوم الأحد، أعمال غرفة عمليات التى عقدتها قطاعات المجلس الأعلى للأثار لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك حتى اليوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

كما تنتهى اليوم أعمال غرفة عمليات وزارة السياحة الآثار والتي أعلنتها لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل لتلقى شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين الأجانب على مدار اليوم.

ولم تستقبل الغرف أية مشكلة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ برغم من ارتفاع نسبة أعداد الزائرين للمواقع الأثرية وقد بلغت أعداد زائرى منطقة الأهرامات بالجيزة خلال اليوم الثاني نحو 35 ألف زائر على مدار ساعات العمل المقررة.

كما لم تتلق غرفة وزارة السياحة والآثار أي شكاوى أو مخالفات ترددت سواء من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين طوال فترة ايام عيد الفطر المبارك.

وقد تم انشاء هذة الغرف لتذليل أي عقبات قد تواجه الزائرين، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.