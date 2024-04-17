وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف، والأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

واستهل أحمد عيسي الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا المشروع كونه سيسهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية في مصر، والتي تعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موجهًا بضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل الانتهاء من المشروع وافتتاحه في أقرب وقت ممكن وبالشكل الأمثل بما يليق بأهمية المنطقة الأثرية.

وقد حرص الوزير على التعرف على آخر ما آلت إليه الأعمال فيما يخص تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة- الفيوم، والتي من المقرر أن تكون هي البوابات الرئيسية لدخول المنطقة الأثرية عند افتتاح المشروع قريبًا، حيث قام العميد مهندس هشام سمير باستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير البوابات، والتي تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أنه يتم تجهيز 6 مسارات للدخول و3 مسارات للخروج، وإقامة أسوار خارجية وداخلية للتأمين ومظلات للزائرين، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الحديثة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات بشأن تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة والطاقة الاستيعابية لها خاصة في ذروة الموسم السياحي بما يضمن توفير تجربة سياحية سهلة وميسرة.

وقد تم أيضًا مناقشة مدى نجاح منظومة تركيب ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية والمردود الإيجابي لها، وذلك بعد أن تم تركيب 4 منها بالمنطقة الأثرية في أوائل الشهر الجاري، في إطار سلسلة تطوير الخدمات بالمنطقة.