رئيس غرفة السلع السياحية سنعمل على تطوير المنتج السياحى المصرى

قال على غنيم عضو غرفة العاديات والسلع السياحية الفائز بالتزكية برئاسة مجلس ادارة الغرفة فى الانتخابات التى كان من المقرر لها ان تجرى فى 22 مايو المقبل ؛ انة سيعمل على الارتقاء بالمنتج السياحى المصرى والاهتمام بجودة المنتجات السياحية التى تباع للسائحين.

وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لدستور، ان سيعمل خلال الدورة الجديدة على تواجد الغرفة بالمعارض السياحية الدولية التى تقام خارج البلاد، وذلك لعرض المنتجات السياحية المصرية من الصدف والجلود،والتحف الاثرية وغيرها من السلع السياحية التى صممت بايادى مصرية لكى يعرف العالم قيمة الصناعة المصرية وجودتها والترويج لها من خلال مشاركتنا فى هذة المعارض الدولية.

وأشار غنيم إلى أن الغرفة تتعاون مع مصنع المستنسخات الاثرية بمدينة العبور لعرض المستنسخات الأثرية التي يصنعها المصنع ويتم عرضها بالبازرات السياحية كما أن هناك تعاون مع قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط لعرض منتاجاتها بالبازرات السياحية لافتا انت ده اعضاء الغرفة يقوموا بالتعامل مع كافة المؤسسات التى تهتم بالصناعة المصرية لافتا ان هذة السلع السياحية التى يقتنيها السائح هى هدايا تذكارية لاصدقائة او لعائلتة عنند عودت الى وطنة ولهذا يجب ان تكون ذات جدوى حيثانها انها ستكون سفيرة للسياحة المصرية وستمثل تذكار لدى السائح لتكرار زياراتة.

واوضح غنيم انه سيعمل خلال الدورة الجديدة على تعزيز المنتج المصرى والارتقاء ووضعه فى المكان التى يستحقها.

يشار الى ان على غنيم قد فاز بالتركية لعدم تقدم أحد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لخوض الانتخابات على مقعد رئيس الغرفة بالاضافة إلى 8 أعضاء من المجلس بالتزكية.

ومن المقرر انعقاد انتخابات باقى الغرف السياحية يوم 22 مايو المقبل، بعد تعديل قانون انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والغرف السياحية الخمس المعاونة لة.