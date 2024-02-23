الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خبير سياحة: مشروع رأس الحكمة يساهم في زيادة أعداد السائحين خاصة السياحة العربية

توقيع مشروع رأس الحكمة
توقيع مشروع رأس الحكمة

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التطوير الشامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، وتحقيق تنمية مستدامة تساهم في تعزيز السياحة المصرية وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، ولعل أبرزها مشروع رأس الحكمة الذي سيمثل نقلة نوعية للسياحة المصرية.

وأكد دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي سيزيد من السياحة العربية والخليجية إلى مصر.

وأشار هزاع اليوم الجمعة، إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون بمثابة منتج سياحي جديد لفئة معينة من السائحين، وتساهم في زيادة أعداد السائحين خاصة والسائحين الذين يقومون بزيارة متحف رومل بالعلمين الجديدة، وأكد أن المشروع أيضا سيساهم في تعزيز سياحة المهرجانات والمؤتمرات والبطولات الرياضة وسباق السيارات.

بدوره، شدد رامي فايز الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية بالبحر الأحمر، الدولة المصرية تستهدف تعزيز التنمية المستدامة طوال العام في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع بالعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، من مستشفيات وفنادق وجامعات ومدارس.

الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في زيادة عدد السائحين في منطقة الساحل الشمالي

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برلماني: صفقة تنمية رأس الحكمة تدعم جهود التنمية في الجمهورية الجديدة

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برلماني: صفقة تطوير "رأس الحكمة" رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري

وأوضح فايز، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في زيادة عدد السائحين في منطقة الساحل الشمالي، خاصة مع دخول الاستثمارات الاجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية، وأكد أنه فور بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة ستكون هناك خطة تسويق للمنطقة بشكل كبير.

ولفت إلى أن الجميع يأمل في أن تترجم الأرقام إلى حقائق على أرض الواقع وزيادة حجم السائحين إلى مصر، سواء القادمين على مطار العلمين الجديدة أو أي مطار قريب وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة.

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