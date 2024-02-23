الجمعة 23 فبراير 2024
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سياسي

برلماني: صفقة تطوير "رأس الحكمة" رد قاطع على المشككين فى قدرة الاقتصاد المصري

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

قال النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأضاف" البدري" فى تصريحات له، أن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككين، فاستغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى.

وأشار إلى أن المشروع يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات الالاف من فرص العمل للشباب.

وتابع أن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، وهو ما سيحل أهم أزمة حاليا وهي الشح الدولاري الذي أثر على ارتفاع كل أسعار السلع.

النائب محمد البدري مجلس الشيوخ صفقة الاستثمارات الكبرى ثقة المستثمرين العرب رأس الحكمة

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