الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد غلق الباب.. شركات السياحة تستعد لخوض الانتخابات

غرفة شركات ووكالات
غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر

أغلقت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر باب تلقي طلبات الترشح لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية للدورة الجديدة 2028 - 2024 ،جاء ذلك وفقا للمواعيد التي قام بتحديدها الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وعكفت اللجنة المشكلة بغرفة شركات السياحة برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة بمراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين منذ فتح باب الترشح، والتأكد من سلامتها وسلامة إجراءات الترشح، كما ستقوم اللجنة برفع كشوف المرشحين وأوراقهم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستكمال باقي الإجراءات تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 22 مايو المقبل،

وبلغ عدد المرشحين على عضوية مجلس إدارة الغرفة 16 مرشحا يتم انتخاب 8 أعضاء من بينهم، وعدد المرشحين لاختيار مندوبي الغرفة في عمومية اتحاد الغرف السياحية 43 مرشحا يتم اختيار 32 عضوا منهم    

وقد أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يتضمن إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال 22 مايو المقبل بأحد فنادق القاهرة، علي أن ويبدأ التسجيل بالجمعية العمومية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشر أعضاء من الجمعية العمومية على الأقل، وتبدأ الانتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في ذات اليوم في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

غرفة شركات ووكالات السياحة الترشح الاتحاد المصري للغرف السياحية الجمعية العمومية

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