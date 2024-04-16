تنطلق في مايو.. "شركات السياحة" تعلن عن المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات الغرفة

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن المستندات المطلوبة من كل شركة تنوى الترشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل؛ فى ظل إقبال اصحاب الشركات على التمثيل بالغرفة.

وأشارت الغرفة في بيان لها، إلى ضرورة اعتماد نموذج استمارة الترشح للشركة السياحية من وزارة السياحة والاثار، وذلك بحلول 21 ابريل الجارى.

وأكدت على ضرورة مهر النموذج بختم الغرفة وتقديمه الى الوزارة على مطبوعات الشركة السياحية موقع ومختوم، بالإضافة الى تفويض مندوب من الشركة ليقوم بتسليم استمارة الترشح وتسليمها للوزارة؛ على أن يكون التفويض معتمد من الممثل القانوني وممهوربالختم الضريبي للشركة ومرفق صورة الرقم القومي وكارنيه غرفه ساري للمفوض.

كما يجب تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمض عليه أكثرمن 3 أشهربالنسبة لشركات التضامن، ومستخرج حديث من صحيفة الاستثمار لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر بالنسبة لشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة.

إضافًة إلى تقديم صورة من المصادقة السنوية لكشوف الخدمات الشهرية لعام 2023 وصورة من اخر ميزانية سنوية وحساب ختامي للعام المالي السابق؛وذلك للشركات التي لم تتقدم باملصادقة السنوية واخر ميزانية حتى تاريخه..

وأوضحت انه في حال ترشح المديرالمسئول للشركة، يتم تقديم توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهرالعقاري والتوثيق.

موعد انتخابات الغرف السياحية

وتجرى انتخابات الغرف السياحية فى 22 مايو المقبل، وحرصًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تقرر أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية واللذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

ومن المقرر إجراء انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى عمومية الإتحاد.