استشارى التغذية تقدم نصائح صحية لتناول الفسيخ والرنجة وتجنب أضرارهما فى شم النسيم

قدمت الدكتورة شيري سوريال، استشاري التغذية العلاجية، نصائح صحية لتناول الفسيخ والرنجة وتجنب أضرارهما في شم النسيم، قائلة إنه من أجل ضمان أن الفسيخ سليم وصحي يجب أن يكون لونه ورديا، ويكون غير سليم عندما يكون لونه أسود أو بنيا، معقبة: "الفسيخ يعد طعاما له فوائد ولكن القليل منه".

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال حوار لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc": إنه يجب التأكد من أن "خياشيم الفسيخ" لونها أحمر وليست غامقة ويكون عين السمكة بها بريق.. ورائحته لا تكون كريهة ولكن تكون طبيعية.

تناول الفسيخ فى شم النسيم

وتابعت استشاري التغذية العلاجية أنه يتم تناول طبق سلطة أخضر ملئ بالكرفس والورق الأخضر، مع الفسيخ، إلى جانب الجزر واللفت والبنجر، والعصائر بعد تناوله بساعتين أو ثلاثة.