الثلاثاء 07 مايو 2024
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باحثة سياسية: الدور المصرى له أثر كبير فى دعم القضية الفلسطينية

نرمين سعيد الباحثة
نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة إلى مختلف الأطراف في القضية الفلسطينية اجتذب الاهتمام الدولي، موضحة أن الكثير من وسائل الإعلام الدولية ركزت عليه، لأن مصر شريك في عملية السلام بالشرق الأوسط. 

وأضافت “سعيد” خلال حوار لها لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية ما زالت مستمرة، موضحة أن وفد حماس سيصل إلى القاهرة اليوم لاستكمال المفاوضات، لافتة إلى أن إسرائيل على الرغم من أنها أبدت مؤشرات على أن حركة حماس وافقت على مقترح مختلف لما تقدم به الوسيط المصري، إلا أنها أبدت إشارات إيجابية نحو إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض.

جهود مصر في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

وتابعت أن الدور المصري له أثر عظيم على عملية السلام، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من طرح فكرة الحل السياسي، خلال مؤتمر القاهرة للسلام، إذ كان يدور الحديث في ذلك الوقت حول وقف إطلاق النار فقط. 

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