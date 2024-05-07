"الإصلاح والنهضة": مصر تعاملت بتوازن بملف القضية الفلسطينية وتحرص على عدم اتساع الصراع

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن موقف القيادة السياسية يمثل النبض الشعبي والحراك السياسي المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحًا أنه منذ اللحظة الأولى ومصر تسير بخطى حكيمة في التعامل مع ملف بالغ التعقيد، حيث توازن فيه مصر بين الحفاظ على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وثوابت الأمن القومي المصري وعدم اتساع الصراع.

تحركات الدولة المصرية استهدفت الحفاظ على الحق الفلسطيني وإدخال المساعدات

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية تتفق بشكل كبير جدًا مع مطالب الشعب في هذه القضية، بداية من النزول في الشوارع لدعم القضية الفلسطينية، ثم مؤتمر السلام وتحركات الدولة المصرية عبر مرحلة طويلة في الحفاظ على الحق الفلسطيني وإدخال المساعدات بشكل مكثف.

مصر حريصة على تهدئة الصراع وعدم تحويله لصراع إقليمي

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن خلال هذه الأزمة شهد العالم خطوات مهمة جدًا من قبل السياسة المصرية الحكيمة المتحركة مع الأطراف العالمية واستخدام الثقل المصري، بالإضافة إلى حرص مصر على تهدئة الصراع، وعدم تحويله إلى صراع إقليمي.