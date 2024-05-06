"الإصلاح والنهضة": ما تفعله إسرائيل فى رفح "إبادة جماعية" للفلسطينيين

قال د.هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ما تفعله إسرائيل في رفح إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر دعمت بشكل كبير القضية الفلسطينية، من خلال الاتصالات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

ونوه إلى أن الكل كان يتحدث، سواء من الداخل الفلسطيني أو الإسرائيلي، بأن المقترح المصرى للمفاوضات الأخيرة من أفضل المقترحات الجيدة، فمصر حريصة على حماية الشعب الفلسطيني.

وتابع: إن مصر فعلت كل ما يسهم في الحفاظ على القضية الفلسطينية، ومحاولة الوصول لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.