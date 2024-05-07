كاتب صحفى: هناك جهود دبلوماسية كبيرة يجريها الرئيس السيسى لبناء كتلة دولية داعمة لفلسطين

قال الدكتور فايز فرحات الكاتب الصحفي، إن دور مصر منذ السابع من أكتوبر مع بداية الحرب في غزة حاضر بقوة على مدار الساعة، موضحًا أن هذا الدور تأقلم مع التطورات المتسارعة، سواء بما يتعلق بالموقف الدولي وتطوراته أو المغالطات الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالجهود المصرية لإنهاء هذا العدوان.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أشد المهتمين بالقضية الفلسطينية لإدراكه خطورة المحاولات الإسرائيلية، خاصة تيار اليمين المتطرف داخل إسرائيل، ومحاولاته لاستغلال ما حدث في 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، بالإضافة إلى إدراكه خطورة هذه القضية بالنسبة إلى الأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي من أشد المهتمين بالقضية الفلسطينية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك جهودا دبلوماسية وسياسية كبيرة يبذلها الرئيس السيسي لتحريك الموقف الدولي وبناء كتلة دولية داعمة للقضية الفلسطينية وداعمة لوقف إطلاق النار.