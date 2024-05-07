الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كاتب صحفى: هناك جهود دبلوماسية كبيرة يجريها الرئيس السيسى لبناء كتلة دولية داعمة لفلسطين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور فايز فرحات الكاتب الصحفي، إن دور مصر منذ السابع من أكتوبر مع بداية الحرب في غزة حاضر بقوة على مدار الساعة، موضحًا أن هذا الدور تأقلم مع التطورات المتسارعة، سواء بما يتعلق بالموقف الدولي وتطوراته أو المغالطات الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالجهود المصرية لإنهاء هذا العدوان.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أشد المهتمين بالقضية الفلسطينية لإدراكه خطورة المحاولات الإسرائيلية، خاصة تيار اليمين المتطرف داخل إسرائيل، ومحاولاته لاستغلال ما حدث في 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، بالإضافة إلى إدراكه خطورة هذه القضية بالنسبة إلى الأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي من أشد المهتمين بالقضية الفلسطينية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك جهودا دبلوماسية وسياسية كبيرة يبذلها الرئيس السيسي لتحريك الموقف الدولي وبناء كتلة دولية داعمة للقضية الفلسطينية وداعمة لوقف إطلاق النار.

 

كاتب صحفي فلسطين الرئيس السيسي دبلوماسية القضية الفلسطينية اليمين الموقف الدولي

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