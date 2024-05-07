الثلاثاء 07 مايو 2024
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عضو بـ"التحالف الوطنى": جهودنا لجمع مساعدات غـزة لم تنقطع يومًا واحدًا

مساعدات غـزة
مساعدات غـزة

قال محمد فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ يوم 10 أكتوبر يتواجد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ممثلًا في جميع مؤسساته أمام معبر رفح بآلاف الأطنان من مواد غذائية ومستلزمات طبية والأغطية والأدوات المعيشية، والتي تمثل ملحمة للمجتمع المدني حتى هذه اللحظة، مؤكّدًا أنَّ معبر رفح لم يغلق ثانية واحدة.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر رفح مفتوح أمام جميع المساعدات سواء من داخل وخارج مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن التحالف الوطني والأحزاب وجميع المؤسسات داخل مصر استطاعت أن تضخ المساعدات في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

80 % من المساعدات الإنسانية التى دخلت قطاع غزة هى مساعدات مصرية

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن  أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة هي مساعدات مصرية، مؤكدا أن التحالف الوطني لم ينقطع يومًا واحدًا عن تجهيز المساعدات سواء كانت مستلزمات طبية أو مواد غذائية أو مياه أو ملابس.

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