الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الصينى: مأساة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى اختبار للضمير الإنسانى.. وعلى المجتمع الدولى التحرك

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

دعت الصين إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مطالبة بإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وفقًا لـ"شينخوا"، بحسب نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن المأساة الممتدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي اختبار للضمير الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك.

الصين تدعو جميع الأطراف للعمل من أجل وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في غزة

وأكد أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى العمل من أجل وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في غزة، مضيفًا أن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وتدعم إعادة الحقوق الوطنية المشروعة إلى فلسطين واستئناف حل الدولتين، من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

بكين وقف إطلاق النار غزة الرئيس الصيني الحرب

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