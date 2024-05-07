الثلاثاء 07 مايو 2024
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باحث: التصعيد الذي بدأته إسرائيل أمس في شرق مدينة رفح الفلسطينية "تفاوضي"

محمد عبد الرازق
محمد عبد الرازق

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن التصعيد الذي بدأته إسرائيل أمس، في شرق مدينة رفح الفلسطينية، يمكن وصفه بأنه تصعيد تفاوضي، يهدف إلى تحسين شروط التفاوض على الاتفاق الذي تقود مصر وساطته بوقف إطلاق النار.

وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول موازنة الموقف في الداخل الإسرائيلي، فمن ناحية يُريد كسب ود الطرف اليميني المتطرف في حكومته، وتحديدا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية سموتريش، فهما الطرفان الأساسيان الداعيان إلى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية استكمالا لأهداف الحرب سواء تحرير المحتجزين أو القضاء على حماس.

نتنياهو يحاول اكتساب ود اليمين المتطرف داخل حكومته باقتحام رفح 

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن شن غارات على شرق مدينة رفح الفلسطينية أمس، يعتبر عملية محدودة، وفي الوقت نفسه أعلن مجلس الحرب أمس إرسال وفد إسرائيل لاستكمال المباحثات في القاهرة مع مصر، وبذلك يخاطب ود الطرف الآخر في الداخل الإسرائيلي.

باحث التصعيد رفح الفلسطينية إسرائيل تفاوضي الطرف اليميني المتطرف نتنياهو

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