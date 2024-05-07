الثلاثاء 07 مايو 2024
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"إكسترا نيوز": الاحتلال شن غارتين جويتين فى محيط معبر رفح من الجانب الفلسطينى

شن غارتين جويتين
شن غارتين جويتين فى محيط معبر رفح

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، آخر مستجدات الأوضاع في معبر رفح، قائلاً: “تم شن غارتين جويتين إسرائيليتين في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.

وأشار إلى أنهما كانتا منذ دقائق، حيث توقف حركة دخول المساعدات وانتقال المسافرين في المعبر بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وأضاف “رجب” خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز” أن المعبر من الجانب المصري يفتح أبوابه، بالإضافة إلى وجود تمركز لسيارات الإسعاف في الداخل والخارج، مؤكداً أن شريان الحياة أمام الفلسطينيين توقف تماما بعد السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والعملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل سيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني

وتابع أن جيش الاحتلال أوضح في بيان له أن القوات الخاصة نفذت هذه العملية في وقت مبكر من اليوم، واستطاعت السيطرة على مرافق المعبر كل من الجانب الفلسطيني، وهناك تحذيرات أممية من هذه العملية، لأن هذا يعني كارثة إنسانية ونزوحا آخر، إضافة إلى توقف دخول المساعدات، الذي يعني توقف الحياة بشكل تام.

مراسل اكسترا نيوز لجانب الفلسطينى معبر رفح غارتين الإحتلال الإسرائيلي

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