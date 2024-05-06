الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

باحث: مصر حذرت من مخاطر عملية عسكرية محتملة فى رفح الفلسطينية

رفح
رفح

علق محمد مرعي، كبير باحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات، على آخر تطورات الأوضاع في غزة، قائلًا: "إنه حتى اللحظة الراهنة في غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية كان متوقعًا، لافتًا إلى أن مصر على مدار الأسبوعين الماضيين عملت على منع الوصول إلى هذه المرحلة من التصعيد".

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن المقترحات المصرية الخاصة بالصفقة عملت عليها القاهرة، ومارس فيها وفد الأمن المصري جهدًا كبيرًا مع مختلف الأطراف سواء مع الطرف الإسرائيلي أو مع وفود حركة حماس وأيضًا مع الجانب الأمريكي، لافتًا إلى أن أغلب النقاط الخلافية الكبيرة ما بين الطرفين قد تم حلها.

وأوضح أنه كان هناك بعض الأمور البسيطة التي كانت من خلال التفاوض ويمكن تجاوزها وحلّها، لافتًا إلى أننا كنا أمام معضلتين كبيرتين، المعضلة الأولى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم ولن يتراجع عن فكرة اجتياح رفح عسكريًا، وفي هذه المفاوضات كانت حماس تطلب أن يشمل الاتفاق وقفًا دائمًا لإطلاق النار في حين أن نتنياهو رفض أي التزام أو تقديم أي ضمانات.

الأوضاع في غزة فلسطين رفح الفلسطينية إسرائيل

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