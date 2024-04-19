وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان بشأن الموازنة وخطة التنمية الإثنين

كشف جدول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، عن أن المجلس سوف يعقد جلساته يوم الإثنين والثلاثاء بمقره الحالي بالتحرير، حيث يستمع مجلس النواب لبياني لوزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويعرض وزير المالية بالاجتماع، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 يوم الإثنين المقبل.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

كما تعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 يوم الإثنين أيضًا.

قرار رئيس الجمهورية

كما سيناقش المجلس أيضا عددا من الاتفاقيات الدولية منها قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

يذكر أن أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025-2024، عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بإلقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وإحالتهما للجنة الخطة والموازنة وكل اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى تتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو للعمل بها بداية من يوليو المقبل.

وأشار سالم إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد 59 هيئة اقتصادية، قائلًا: مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.