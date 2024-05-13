الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. "خطة النواب" تناقش موازنة التضامن والكهرباء للعام المالى 24-25

النائب ياسر زكى
النائب ياسر زكى

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالى 2024/2025.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن العام المالى 2024/2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالى 2024/2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالى 2024/2025.

على صعيد آخر، يواصل مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي و20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال النائب ياسر زكي في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري على أن: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيتيًّا...مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

دور السياسات المالية والضريبية فى تحقيق التنمية الاقتصادية

أضاف النائب ياسر زكي في طلب المناقشة أن التنمية الاقتصادية تمثل أحد الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية، وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأضاف: لا شك أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزًا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.

لجنة الخطة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة 2024 الموازنة العامة للدولة 2025 الموازنة العامة للدولة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة العامة للدولة

مواد متعلقة

"خطة النواب": 21 اجتماعًا لمناقشة الموازنة العامة للدولة خلال أسبوع

الأكثر قراءة

عاجل| إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

زيارة خاصة.. شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد قليل

رفع 325 طن قمامة ومخلفات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

إجراء من النيابة بشأن "عقار كرموز" المنهار بالإسكندرية

قرار ضد 115 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة في السنطة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب