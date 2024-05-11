السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"خطة النواب": 21 اجتماعًا لمناقشة الموازنة العامة للدولة خلال أسبوع

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 21 اجتماعًا من الأحد حتى الخميس لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء في الوزارات المختلفة موضحًا أن جدول الاجتماعات يشمل الآتي:

الأحد 12 مايو

الاجتماع الأول:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الثانى:

 نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الثالث:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الرابع:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الخامس:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024 /2025.

الإثنين 13 مايو

الاجتماع السادس:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع السابع:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الثامن:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع التاسع:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024 /2025.

الثلاثاء 14 مايو

الاجتماع العاشر:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الحادى عشر:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الثانى عشر:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثالث عشر:

 نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لاستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.

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وكيل "خطة النواب": 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة

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تُقدر بـ101 مليار جنيه.. "خطة النواب" تُناقش مشروع موازنة الجمارك 2025

يوم الأربعاء 15 مايو 

الاجتماع الرابع عشر: 

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الخامس عشر: 

نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع السادس عشر:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع السابع عشر: 

 نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024 /2025.

الخميس 16 مايو 

الاجتماع الثامن عشر: 

نظر ومناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لهيئة  العامة حماية المستهلك عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع التاسع عشر: 

نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع العشرون: 

 نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024 /2025.

الاجتماع الحادى والعشرون:

نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2024 /2025.

لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة مجلس النواب الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة

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