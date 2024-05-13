"التضامن" تحدد موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطريقة استعلام الأسماء الجدد للدعم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الأربعاء، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي برصد أى شكاوى من قبل المستفيدين، حيث شكلت غرفة عمليات لمتابعة الصرف، كما قررت الوزارة، إعداد لجنة تقوم بمراجعة جميع البطاقات الموقوفة والمجمدة، لبحث سبل إعادة استرجاعها وإعادة صرف المتظلمين من أصحاب الحقوق منهم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

وعن الاستعلام عن الأسماء الجدد للمستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، أكدت الوزارة أنه يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة ووضع الرقم القومي على أيقونة الاستعلام وبعدها ستظهر نتيجة البحث من هنا.

مراحل تطور الدعم

وتطورت مراحل موزانة الدعم من 3.4 مليار جنيه عام 2014 - 2015، إلى 6.7 مليار فى 2015 - 2016، ثم 9.1 مليار فى 2016 - 2017، ووصلت إلى 12.2 مليار فى 2017 - 2018، كما بلغت 16.8 مليار فى 2018 - 2019، وزادت إلى 17.7 مليار فى 2019 - 2020، كما ارتفعت الى 18.5 مليار فى 2020 - 2021، وبلغت 19 مليار فى 2021 - 2022، ووصلت الى 25 مليار فى 2022 - 2023، ثم 31 مليار فى 2023 وحاليا تقارب 41 مليار جنيه.

فئات الدعم النقدي

ويدعم البرنامج 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما يدعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، كما يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفًا من الأيتام بنسبة 18.5% وبتكلفة سنوية 1.750 مليار جنيه.