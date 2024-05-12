الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعرف على كيفية التسجيل في تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عام 2018، بهدف تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مصر.

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج مهم يُساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في مصر من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الفقيرة ودعمها لتحسين مستوى معيشتها وتمكينها من تحقيق مستقبل أفضل.

أهداف برنامج تكافل وكرامة 

توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الفقيرة: يقدم برنامج تكافل وكرامة مساعدة مالية شهرية للأسر المستحقة، ممّا يُساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والدواء والملبس.

دعم التعليم والصحة: يُشجّع البرنامج الأسر على إرسال أطفالها إلى المدرسة والحصول على الرعاية الصحية اللازمة من خلال ربط المساعدة المالية بتلقي الأطفال للتعليم وتحقيق معدلات حضور جيدة، وتلقي التطعيمات والفحوصات الطبية الدورية.

تمكين المرأة: يُقدّم البرنامج دعمًا إضافيًا للأسر التي تعيلها نساء، ممّا يُساعد على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة: يُوفّر البرنامج مساعدة مالية إضافية للأسر التي تضمّ أشخاصًا ذوي إعاقة، ممّا يُساعد على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

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شروط تقديم برنامج تكافل وكرامة 

أن تكون الأسرة مصرية الجنسية.

أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأدنى المقرر.

أن لا يعمل رب الأسرة في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تلتزم الأسر بتلقي أطفالها للتعليم وتحقيق معدلات حضور جيدة، وتلقي التطعيمات والفحوصات الطبية الدورية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

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خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

في الوقت الحالي، لا يمكن التقديم لبرنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا، يتم التقديم للبرنامج شخصيًا من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

ملء استمارة التقديم.

تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

شهادة ميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة.

دفتر العائلة.

إثبات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة).

شهادة قيد حياة للأفراد الذين لا يحملون بطاقة رقم قومي.

شهادة إعاقة في حال وجود فرد من أفراد الأسرة ذوي الإعاقة.

أوراق التسجيل في تكافل وكرامة 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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