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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم لكم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تضاف خلال شهر يونيو القادم، لذا زادت معدلات البحث عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل العالمي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين الراغبين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024، وذلك من خلال عمل الخطوات كما يلي:

أولًا: زيارة  موقع تكافل وكرامة عبر موقع التضامن الاجتماعي الرسمي:

https://tk.moss.gov.eg/
ثانيًا: كتابة الرقم القومي للمواطن.
ثالثًا: النقر على زر “الاستعلام”.
رابعًا: تظهر لك صفحة أخرى تحتوي على نتيجة الاستعلام، وستعرف ما إذا تم قبوله أم لا، مع ذكر سبب الرفض إن وجد.

الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي سياق متصل، هناك عدة فئات تستحق معاش تكافل وكرامة وهي:

• الأسرة.
• الطفل.
• المرأة.
• ذوي الإعاقة.
• المسنين.
• الشباب.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2024

وفي سياق آخر، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2024، يوم 15 مايو 2024.

وتقوم الوزارة بصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى لشهر مايو 2024

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، جاءت قيم معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها الرئيس السيسي كما يلي:

زيادة معاش الأسرة: 826.56 جنيه.
زيادة معاش المسنين: 743.91 جنيه.
زيادة معاش الأسرة: 578.59 جنيه.

خطوات تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يمكن تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
الخطوة الثانية: اختيار أيقونة “تسجيل شكوى”.
الخطوة الثالثة: كتابة البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات.
الخطوة الرابعة: ادخال تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.
الخطوة السادسة: النقر على أيقونة “تسجيل”.

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