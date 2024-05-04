السبت 04 مايو 2024
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موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم لكم موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العديد من الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة 2024.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين 2024.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين 2024

وفي هذا الجانب، يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين في تكافل وكرامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي (1) وهي: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://tk.moss.gov.eg/.
خطوة ثانية (2) وهي: النقر على أيقونة «برنامج تكافل وكرامة».
خطوة ثالثة (3) وهي: النقر على أيقونة «الاستعلام».
خطوة رابعة (4) وهي: ادخال الرقم القومي الخاص والمكون من 14 رقمًا.
خطوة خامسة (5) وهي: ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء كانت: بالقبول أو الرفض.
خطوة سادسة (6) وهي: ستظهر أمامك قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024، وذلك عن طريق اتباع ما يلي:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول علي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024، عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية (2): تسجيل الرقم القومي له في المكان المخصص لذلك.
الخطوة الثالثة (3): النقر على أيقونة “استعلام”.
الخطوة الرابعة (4): تظهر أمامك نتيجة الاستعلام للمواطن.
الخطوة الخامسة (5): تحديد نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).
الخطوة السادسة (6): التعرف علي حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).
• عند إيقاف البطاقة سيتم ذكر السبب.
• إذا كانت البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، نستعرض للمواطنين خطوات تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال عمل الخطوات التالية:

أولًا: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://tk.moss.gov.eg/.
ثانيًا: اختيار تسجيل شكوي.
ثالثًا: إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات.
رابعًا: إدخال تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.
خامسًا: النقر علي أيقونة “تسجيل”.

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