ننشر لكم لينك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة شهر مايو 2024، حيث يتساءل الكثير من أصحاب معاش تكافل وكرامة، لذا اتاحت التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل، من خلال موقعها الرسمي من أجل التسهيل للمواطنين.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة شهر مايو 2024

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي من هنا.

الخطوة الثانية: علي المواطن/ة النقر علي أيقونة «نتيجتك».

الخطوة الثالثة: علي المواطن/ة تحديد أيقونة «الاستعلام».

الخطوة الثالثة: علي المواطن/ة كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: تظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام عن المعاش لشهر مايو 2024.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أولًا: الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــــا.

ثانيًا: النقر على أيقونة « استعلام».

ثالثًا: النقر على كلمة مواطن أو مواطنة، ثم ادخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

رابعًا: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام والتي تكون بالموافقة أو الرفض.

• في حالة تم قبول طلبك سيظهر لك المبلغ المتاح للشخص.

• في حالة رفض الطلب يتم كتابة سبب الرفض.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، وصلت قيمة معاش تكافل وكرامة بعد آخر زيادة 2024، جاءت كالتالي:

معاش الأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.

معاش المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

معاش الأيتام ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

طرق تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم طرق تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، جاءت علي النحو التالي:

الطريقة الأولي: الاتصال علي الخط الساخن التالي: 19680.

الطريقة الثانية: من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024

وفي سياق آخر، يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024، وهي كما يلي:

• بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

• الماكينات التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.