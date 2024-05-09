الخميس 09 مايو 2024
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رابط شغال.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم 2024، حيث يرغب الكثير من أصحاب الدعم النقدي المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، التعرف على خطوات الاستعلام وتقديم الشكاوى عند وجود لبرنامج تكافل وكرامة 2024.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم 2024.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم 2024

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين الراغبين تقديم شكوى أو الاستعلام عن شكوى قديمة، وفقا لما تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1): تسجيل الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي: 
https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية (2): علي المواطن/ة ادخال الرقم القومي له فى الجزء المخصص.
الخطوة الثالثة (3): علي المواطن/ة النقر على كلمة “استعلام”.
الخطوة الرابعة (4): تظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام.
الخطوة الخامسة (5): كما يظهر أمامك بيانات المواطن/ة في حالة وجود شكوى.

• إذا كانت متوقفة، وسيتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.
• إذا كانت سارية، يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

كيفية تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم شكوي لبرنامج تكافل وكرامة وذلك عن طريق عمل الخطوات التالية،:

خطوة أولى (1): الدخول علي بوابة تسجيل الشكاوى.
خطوة ثانية (2): ادخال الرقم القومي
خطوة ثالثة (3): النقر على كلمة “تسجيل شكوى”.
خطوة رابعة (4)' يظهر أمام المتقدم/ة بالشكوى صفحة البيانات المطلوب منه استكمالها لمتابعة الشكوى.
خطوة خامسة (5): ادخال تفاصيل الشكوى.
خطوة سادسة (6): النقر على كلمة “تسجيل”.
خطوة سابعة (7): يظهر أمام المتقدم/ة رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح ورقم الشكوى.
خطوة ثامنة (8): ثم طباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة
خطوة تاسعة (9): تظهر أمامك محتويات الشكوى، وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى لشهر مايو 2024

المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة 2024

1- صور بطاقة الرقم القومي، لابد أن تكون سارية 18 سنة فأكثر.
2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صور شهادة الميلاد لأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.
4- صورة من بطاقة التموين المميكنة.
5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وللطلاب في الجامعة يتم تقديم قيد من الكلية التي يدرس بها.
6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
7- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

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