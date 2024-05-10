الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم عبر الموقع الرسمي والخط الساخن

الاستعلام عن شكاوى
الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

يوفر برنامج تكافل وكرامة للمواطنين المصريين المعونة والدعم الاجتماعي، ويهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.

ولضمان سير البرنامج بسلاسة وفعالية، تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم مع إمكانية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات أو ظلم قد يتعرضون له.

ماذا اكتب في شكوى تكافل وكرامة؟

يتسأل المواطنون عن ماذا اكتب في شكوى تكافل وكرامة.. يفضل تقديم شكوى مكتوبة تحتوي على جميع تفاصيل الشكوى، مثل تاريخ حدوث المشكلة وأسماء الأشخاص المتورطين ووصف دقيق للمشكلة.

تأكد من متابعة شكوتك بشكل دوري لمعرفة آخر التطورات.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم كالتالي:

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

الخطوات:

الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

إدخال اسم المستفيد.

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر شاشة تحتوي على جميع تفاصيل الشكوى، بما في ذلك حالة الشكوى وتاريخ تقديمها والرد عليها (إن وجد).

كيف أتواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي؟

وبخصوص تساؤلات المواطنون حول كيف اتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن التواصل عبر الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة:

 

الرقم: 1445

الخطوات: الاتصال بالرقم الساخن لبرنامج تكافل وكرامة.

إبلاغ الموظف برغبتك في الاستعلام عن شكوى.

تقديم الرقم القومي للمستفيد.

تقديم اسم المستفيد.

سيقوم الموظف بالاستعلام عن حالة الشكوى وإعطائك جميع المعلومات المتعلقة بها.

رابط شغال.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم 2024

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى لشهر مايو 2024

ويمكن التواصل من خلال مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

الخطوات:

التوجه إلى أقرب مكتب وزارة التضامن الاجتماعي في منطقتك.

اصطحاب بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

طلب الاستعلام عن شكوى تكافل وكرامة.

تقديم تفاصيل الشكوى (مثل تاريخ تقديمها أو موضوعها).

سيقوم الموظف بالبحث عن شكوتك وإعطائك رقم الشكوى.

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التسجيل في تكافل وكرامة 

يتم فتح باب التقديم لبرنامج تكافل وكرامة بشكل دوري، وتعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن مواعيد التقديم من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة.

التوجه إلى أقرب مكتب وزارة التضامن الاجتماعي في منطقة سكن المتقدم.

الحصول على استمارة التقديم من المكتب.

ملء استمارة التقديم بخط واضح وصحيح.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع الاستمارة.

تسليم الاستمارة والمستندات لموظف المكتب.

الحصول على إيصال يفيد بتقديم الطلب.        

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