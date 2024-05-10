الجمعة 10 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن معاش  برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الخطوات  التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

2- الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

3- الضغط على أيقونة "الاستعلام عن حالة تكافل وكرامة".

4- إدخال الرقم القومي للمرأة المتزوجة في الخانة المخصصة لذلك.

5- الضغط على  كلمة "بحث "

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم عبر الموقع الرسمي والخط الساخن

طرق أخرى للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

اتاحت وزارة التضامن الإجتماعى الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطرق متعددة ومنها التالي:

استخدام الرسائل النصية:

- إرسال رسالة نصية إلى الرقم 15045 تحتوي على الرقم القومي للمرأة المتزوجة.

- يتم إرسال رسالة نصية ثانية تحتوي على نتيجة الاستعلام.

الاستعلام عن طريق مكاتب البريد

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب البريد وتقديم طلب الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال تقديم الرقم القومي الخاص بها.

معايير اختيار الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة 

تقوم وزارة  التضامن الإجتماعى باختيار الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بناءً على عدد من الأسس والثوابت وهي كالتالي:

دخل الأسرة الشهري.

عدد أفراد الأسرة.

الحالة الاجتماعية للأسرة.

وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأرامل أو المطلقات أو كان رب الأسرة مسجونا لعدة سنوات.

الشروط العامة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

فيما يلي الشروط العامة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة:

1- أن تكون المرأة المتزوجة مصرية الجنسية.

2- أن تكون المرأة المتزوجة مقيمة في مصر بشكل دائم.

3- أن تكون المرأة المتزوجة لديها دخل شهري أقل من 400 جنيه مصري.

4- أن تكون المرأة المتزوجة لديها أحد أفرادها من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأرامل أو المطلقات أو قدمت ما يدل على هجره لها منذ أعوام أو كان مسجونا. 

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