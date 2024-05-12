الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

بنك ناصر
بنك ناصر

طرح بنك ناصر الاجتماعي منتجًا جديدًا لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باسم "فاتحة خير"، حيث يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا، من سن 21 حتى 60 عاما، وذلك في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، والمساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين. 

وأوضحت "القباج" أن الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال على كافة المستويات، وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.
 

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 وأكدت أن بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، بأن المشروعات الصغيرة والمتناهية تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المُلحَّة للتنمية، وكذلك تعتبر محركًا أساسيًا لحركة النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.

وأوضح أن قيمة تمويل "فاتحة خير" 4 آلاف جنيه كحد أدنى، وتم رفع الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه يتم سدادها على أقساط شهرية، على أن تكون مدة التمويل تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين، بعائد متميز عن سوق متناهية الصغر، ومستندات ميسرة عبارة عن: صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع.

وأشار "عبدالفضيل" إلى أن تمويل "فاتحة خير" يستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة، التي تتنوع ما بين مشروعات تجارية ومشروعات إنتاج حيواني، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.

 

بنك ناصر الاجتماعي فاتحة خير المشروعات المتناهية الصغر البنك وزيرة التضامن الاجتماعي

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