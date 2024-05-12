لقاطنى الإسكان البديل.. التضامن تحدد أهداف مبادرة طفرة للتدريب المهنى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة طفرة للتدريب المهني تستهدف تدريب مستفيدي قاطني مشروعات الإسكان البديل للمناطق المطورة لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

الأهداف

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أهداف المبادرة هي:-

- بناء وتعزيز قدرات سكان المناطق بديلة العشوائيات اقتصاديًا وتأهيل الكوادر البشرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

- إنتاج كوادر مهنية قوية منتجه قادرة على المساهمة في بناء المجتمع والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

الإنجازات

أما عن انجازات المبادرة هي:-

-استهداف 3 آلاف متدرب ومتدربة بالمرحلة الأولى في قرى حياة كريمة في 8 محافظات هي أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، كفرالشيخ، المنوفية والبحيرة.

-استهداف 1.350 متدربا ومتدربة داخل مشروعات الإسكان البديل (المحروسة 1+2 – أهالينا – معا – الخيالة – حدائق أكتوبر).

وأشارت إلى أنه جار اعتماد 550 شهادة لمستفيدي أنشطة التدريب المهني من تخصصات التبريد والتكييف، التفصيل والخياطة، المصنع الغذائي ومساعد الخدمات الصحية.

وتابعت أنه تم إطلاق أول ملتقى توظيفي في يناير 2024 لخريجي مشروع طفرة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تمكين الأسر اقتصاديا.