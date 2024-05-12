"التضامن" تكشف امتيازات كبار السن

وجه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ملف رعاية المسنين، لافتا إلى أن ملف كبار السن هذا العام لقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والوزارات المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” أن اللجنة العليا لكبار السن برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية مجموعة من ممثلي الوزارات المعنية بهذا الملف مثل وزارتى الداخلية والعدل، والهيئة الوطنية للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الخبراء وبنك ناصر، موضحًا أن كل هذه الكوكبة من أجل تقديم الدعم الكامل لكبار السن، ورفع مستوى الحياة العامة، وتحقيق شبكة الأمان الاجتماعي الخاص بهم.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذي منح الكثير من الامتيازات لكبار السن، مبينا أن كبير السن هو صاحب عمر الـ65 عاما وما فوق.

وتابع: "القانون سمح بالإقامة الشرعية للأجنبي المسن داخل مصر، ومنح بعض الامتيازات بشكل مباشر مثل إعفاء جزئي من وسائل النقل العام المملوكة للدولة، وإعفاء جزئي لدخول الهيئات الرياضية، ودخول المسارح والأماكن الأثرية، ودعم كبار السن بالدعم النقدي الكامل من ليس لهم تأمين ومعاش".

وواصل: "القانون منح كبار السن للحماية القانونية في المراحل المتعددة من التقاضي، ونص على التوسع في إنشاء دور المسنين، ووجه بعمل استراتيجية تشتمل على محور الرعاية والدمج المجتمعي".

