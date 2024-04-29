الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغات متعددة، بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبطها بأحد الأكمنة ولها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، تبين أنها وراء العديد من البلاغات.

وتبين قيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى.

واعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معاقبة ربة منزل السجن المشدد 3 سنوات سرقة كبار السن لمترددين على ماكينات الصراف الآلي

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