الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن" تقرر زيادة مكافآت الرائدات المجتمعيات لـ1500 جنيه

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن زيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا بدلا من 900 جنيه، بداية من يوليو المقبل تقديرًا لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لموافقته على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 رائدة إلى 15 ألف رائدة،  مؤكدة أن هذا يعكس إيمانه بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر.

وأضافت أن الرائدات المجتمعيات تمثلن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتسهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام، موضحة أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن الى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهن أيضًا جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

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نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الرائدات الوعي التطوع السيسي رائدة نشر الوعي

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