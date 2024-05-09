اتحاد الجمعيات يشيد بالدور المصرى فى إدارة الحوار بين حماس وإسرائيل

أدان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الممثل الشرعي لمؤسسات العمل الأهلي بمصر، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، كل التصرفات النازية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي راح ضحيته قرابة 35 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

المجتمع المدني

وناشد الاتحاد جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني في كل دول العالم بسرعة التدخل والضغط على الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وقبول الهدنة الدائمة حقنًا للدماء والعودة إلى المفاوضات من أجل إقامة الدولتين.

وأعلن الاتحاد عن تأييده ودعمه موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في موقفه الثابت والشجاع منذ اللحظة الأولى للغزو الإسرائيلي، والذي قام على ثوابت الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بالإضافة إلى توجيهاته لجميع مؤسسات العمل الأهلي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة الأبطال، والتي بلغت أكثر من 80% من جملة المساعدات التي دخلت غزة منذ بدء الغزو وحتى الآن.

كما أشاد بالدور المصري المتميز في إدارة الحوار بين الإسرائيليين وحركة حماس، للموافقة على وقف إطلاق النار والهدنة الدائمة، حيث إن هناك ثقةً كاملة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدارة الأزمة والخروج بالمنطقة إلى بر الأمان.