الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

منها تمويل الغاز للمنازل.. بنك ناصر يحدد شروط تمويل المنتجات الصديقة للبيئة

بنك ناصر
بنك ناصر

يقدم  بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، العديد من الخدمات والتمويلات ومنها المنتجات صديقة البيئة.

أبرز التمويلات التي يقدمها بنك ناصر 

وأكد البنك عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتم تمويل الغاز للمنازل وفقا للشروط التالية:-

- لا يقل المستفيد عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما.

- وأن تكون قيمة التمويل هى 2500 جنيه كحد أقصى.

- وأن تكون مدة التمويل 3 سنوات.

الطاقة الشمسية

أما تمويل الطاقة الشمسية، فأكد البنك أنه يتم من خلال مشروع تحويل ابار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل، وأن لا يقل سن المستفيد عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما، وأن تكون قيمة التمويل مليون جنيه بمدة تصل إلى 5 سنوات.

وزيرة التضامن: بنك ناصر يهدف لجذب شرائح جديدة من العملاء

وكانت صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة.
  
 وأشارت وزيرة إلى أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 200 ألف جنيه، وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.

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