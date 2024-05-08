الأربعاء 08 مايو 2024
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مصر

"القباج": 8454 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة

جريدة الدستور

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 8454 خلال العام الدراسي 2023 / 2024، بالعديد من المحافظات المختلفة "وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.4%، بعدما كانت 12% عام 2017، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه المواد المخدرة تمت إحالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت القباج استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة، عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

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وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان من سائقي الحافلات المدرسية إلى التقدم للعلاج، من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، تجنبا للعقوبة، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله وخضوعه للتحليل، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء تعاقد السائق مع المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإحالة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. 

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف، أيضا، على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقو الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التى توجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

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وأشار "عثمان" الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقى 83 بلاغا من أولياء أمور الطلاب والأسر خلال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة، ما يعد مؤشرًا على تفاعل المواطنين مع حملات الكشف المبكر عن التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسة، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الحافلات المدرسية تعاطي المواد المخدرة

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