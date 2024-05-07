التضامن: نستهدف التمكين الاقتصادي لـ22 مليون مستفيدًا من تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استهداف رؤية جديدة في التمكين الاقتصادي لكافة الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر الشابة المستفيدة من برنامج الدعم تكافل وكرامة البالغ عددهم 5.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 22 مليون شخص.

وأكدت أن هذه الرؤية تعمل على الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي إلى اقامة مجتمع انتاجي عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلائم واحتياجات البيئة المحلية، بالاضافة الى خلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال أصوله المتاحة.

وأضافت أن برنامج فرصة يستهدف 70% من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم.

أنشطة فرصة

أما عن أنشطة وتدخلات برنامج فرصة، أكدت التضامن أنه يعمل على عدة نقاط هى:

ملتقيات التوظيف، قوافل التمكين الاقتصادي، جلسات التحفيز والتشجيع وتعديل السلوك، توفير أدوات إنتاج ومشاركة في الوحدات الإنتاجية، العمل على توفير فرص عمل، بالاضافة الى التأهيل النفسي ورفع جاهزية العمل والاستعداد لدخول سوق العمل من خلال جلسات رفع الوعي وتعديل السلوك وبث روح الاستقلال وثقافة العمل والثقافة المالية.