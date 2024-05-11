السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"عنيك في عنينا" توقع الكشف على 430 من أهالي عين غصين بالإسماعيلية

جانب من مبادرة عنيك
جانب من مبادرة عنيك فى عنينا

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى، توقيع الكشف على عيون 430 من أهالي قرية عين غصين بالإسماعيلية، ضمن أنشطة القافلة الطبية المتخصصة التي استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدًا لإجراءها.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصنَّاع الخير، أن قافلة عين غصين هي القافلة الثالثة ضمن أنشطة التعاون بين "صنَّاع الخير للتنمية" وهيئة قناة السويس في تنفيذ مبادرة "عنيك في عنينا" لدعم تمتع أهالي مدن القناة بصحة عيون أفضل، موضحًا أن جميع خدمات مبادرة "عنيك في عنينا" تُقدَّم بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي نفقات، وأن قافلة عين غصين نجحت في تشخيص احتياج ١٠٦ من الأهالي لعمليات جراحية سوف يتم تنفيذها قريبًا وتشخيص احتياج 160 لنظارات طبية سوف يتم تسليمها قريبًا وتقديم العلاج لـ١٣٧ مواطنًا.

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وأشار عبد الفتاح، إلى أن التعاون بين هيئة قناة السويس و "صنَّاع الخير" في مجال تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل مبادرة "عينيك في عنين" يستهدف كل أهالي قرى ومدن ومراكز محافظات القناة، وأن الانطلاق بدأ بتنظيم القافلة الأولى بقرية العمدة بمنطقة الجناين بمحافظة السويس والثانية قرية عامر بحي الجناين بالسويس وتلا ذلك قافل قرية عين غصين، وأن تنظيم سلاسل القوافل سوف يتوالى ليستهدف كل قرى ومدن ومراكز محافظات القناة.

حماية المستهدفين من أمراض العيون

وأوضح عبدالفتاح، أن خدمات مبادرة "عينيك في عنينا" لصالح أهالي محافظات القناة تشمل تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الإصابة بأمراض العيون من خلال الاكتشاف المبكر، فضلًا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتنفيذها وتسليمها لمن تم تشخيص احتياجه لها في القوافل في مدة لا تتجاوز أسبوعين وسوف يلي ذلك إجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها وأن العمليات تشمل إزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وإزالة الظفر والمياه الزرقاء وجراحات استعدال الجفون والشبكية وصولًا لعمليات زرع القرنية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي صناع الخير القطاع الصحي عنيك في عنينا اهالى قرية عين غصين

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