تعاون بين "تربية رياضية حلوان" و"صناع الخير" لتحفيز الطالبات للعمل كرائدات اعمال

اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، ان قطاع التعليم بالمؤسسة وضمن فعاليات مبادرته "تكافؤ" لدعم الطلاب النابغين تعاون مؤخرا مع كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان لتحفيز طالبات الكلية على العمل كرائدات اعمال فى المشروعات الرياضية من خلال حاضنة الاميرة فايزة بالكلية، أول حاضنة مختصة بالمشاريع الرياضية.

تنظيم معسكر تدريبي لتوليد الأفكار المبتكرة في مجال المشاريع الرياضية

وكانت حاضنة الأميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الذهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمل عبد الله عميد الكلية، والدكتور إيهاب عيسوي مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، قد نظمت مؤخرا معسكر تدريبى على مدار ثلاثة ايام لتوليد الأفكار المبتكرة في مجال المشاريع الرياضية. حيث تقدم للمعسكر عدد 200 طالبة، شارك منهم 70 طالبة بالتدريبات وتم تكوين فرق واختيار 7 أفكار للعرض أمام لجنة التحكيم.

وشاركت مؤسسة صناع الخير، بيوم عرض الأفكار Demo Day للمشاريع على لجنة تحكيم وقدمت جوائز مالية قيمة لعدد خمس أفكار فائزة.



واكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن التعاون مع حاضنة الاميرة فايزة ياتى فى اطار ما يقدمه قطاع التعليم داخل المؤسسة من دور هام في دعم العلم ودعم الطلاب الجامعيين المبتكرين من خلال مبادرة تكافؤ، حيث شارك فريق من قيادات المؤسسة مع عدد من قيادات وأساتذة وطلاب كلية التربية الرياضية بنات بحلوان، وعدد من المتخصصين فى ريادة الاعمال وأنشطة الحاضنات فى اختيار وتكريم أصحاب الأفكار الخلاقة من الطالبات ودعمهن وتحفيزهن لمزيد من العطاء وخروج مشروعاتهن للنور.

المشروعات المقترحة شملت توجها لتنفيذ مخرجات "cop27"

وأوضح عبدالفتاح ان المشروعات المقترحة شملت توجها لتنفيذ مخرجات cop27 للحفاظ علي البيئة من خلال صناعة ادوات رياضية من إعادة تدوير منتجات بلاستيكية، فضلا عن استثمار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في دعم الأنشطة الرياضية وتحفيز الجميع لممارسة الرياضة، بالإضافة الى استثمار ثروة مصر الكبرى نهر النيل في التحفيز علي ممارسة الرياضة، وغيرها نن الأفكار الخلاقة التى تعالج مشكلات كبري برؤي واقعية مبتكرة.