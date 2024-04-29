الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

صناع الخير تسلم 35 فتاه من اليتيمات وغير القادرات منح مالية لمساعدتهن فى إتمام زواجهن

جريدة الدستور

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يصاحبه مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى سفير المبادرة الرائاسية حياة كريمة، 35 فتاه من اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج من مراكز محافظة الجيزة المختلفة منح مالية قيمتها 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف لكل عروسة مقدمة من مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها فرحة لدعم إتمام زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات.


جاء ذلك خلال احتفالية تسليم الشيكات التى تم تنظيمها اليوم بديوان عام المحافظة بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ.

 

وفى كلمته خلال الاحتفالية أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الاولي بالرعاية، مشيرا الي ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.


وهنأ المحافظ خلال كلمته الفتيات المقبلات على الزواج موجها بعض الرسائل لهن وهي أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم.  

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وثمن محافظ الجيزة جهود صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي لدعم الشرائح الاولى بالرعاية واطلقها مبادرة فرحة لدعم اتمام زواج الفتيات اليتيمات معربا عن شكره للمؤسسة للتعاون مع المحافظة في العديد من الانشطة المجتمعية وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

من جانبه أكد مصطفى زمزم  في كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للواء احمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في انحاء المحافظة.

 
واشار زمزم الى ان إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة فرحة نجحت فى اتمام زفاف 500 فتاة يتيمة فى انحاء الجمهورية.


وأوضح زمزم ان احتفالية اليوم تأتى في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وصناع الخير في أكثر من مجال خدمي وان التعاون بين المؤسسة والمحافظة ممتد حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها " عنيك في عنينا " لخدمة اعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 الاف مواطن من أهالي الواحات.


وأضاف زمزم بان تعاون صناع الخير مع محافظة الجيزة شمل ايضا افتتاح مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية وبخاصة حرف اخميم، موضحا أنه تم التجهيز لإفتتاح المركز الثاني من سلاسل مراكز الاستدامة بقرى المحافظة.

 

أحمد راشد مصطفى زمزم مؤسسة صناع الخير حياة كريمه المبادرة الرائاسية

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