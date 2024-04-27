وفدا الداخلية العراقية والأمم المتحدة يشيدان بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى علاج المرضي

زار وفد من وزارة الداخلية بالعراق أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،وترأس وفد العراق الدكتور محمود محمد السعبرى ممثلا عن وزارة الداخلية بالعراق، وبحضور ميرنا بوحبيب نائب الممثل الاقليمى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والدكتور طارق سونان بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ويأتى زيارة وفد وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة عقب الاجتماع مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات وتأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.

وتضمنت زيارة الوفد جولة تفقدية داخل المركز برفقه الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومغسلة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " فى إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب لمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم من مشاركة المتعافين فى تأثيث المراكز العلاجية الجديدة .

كما زار الوفد مقر " بيت التطوع " لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة القاهرة وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات، كما زار الوفد معمل التحاليل لصندوق مكافحة الإدمان حيث يتضمن أحدث أجهزة التحاليل من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وانه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها،يجرى معمل صندوق مكافحة الإدمان تحليل العينات التأكيدية للكشف عن تعاطى المخدرات بعد الكشف الاستدلالي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

تخفيض نسبه التعاطى بين العاملين إلى 1%

و يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب" بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ونجحت جهود الصندوق فى تخفيض نسبه التعاطى بين العاملين إلى 1% بعدما كانت 8% عام 2019 وبدأت دولة العراق الشقيقة فى تنفيذ تجربة الصندوق فى الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين عقب زيادة وفد الصندوق إلى دولة العراق الشقيقة في الفترة من4 إلى 6 مارس 2023،حيث التقى الوفد بالسيد وزير الداخلية العراقي، والسيد وزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق، كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى،كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة.

من جانبه أشاد وفد وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من حيث مستوى جودة الخدمات العلاجية وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مؤكدين بأن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات الصندوق في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وأيضا دبلوم خفض الطلب على المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة.