87 شاحنة مساعدات غذائية وإنسانية لغزة بقيمة 28.5 مليون جنيه

بحمولة 1371 طنًا..

أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية قافلتين في أسبوع واحد إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح، وذلك استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية، بشأن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة.

وتضمنت القافلتان 87 شاحنة، شملت مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية، بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.5 مليون جنيه.

وأكد الأمين العام للجمعية، مصطفى إسماعيل، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين، واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.

55 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية

وأوضح الأمين العام أن القافلة الـ19 التي انطلقت السبت الماضي، بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا، وشملت المساعدات الآتية:

21 شاحنة دقيق تزن 378 طنًا.

8 شاحنات أرز تزن 144 طنًا.

7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طنًا.

5 شاحنات ألحفة تزن 25 طنًا.

شاحنة مكرونة تزن 18 طنًا.

11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طنًا.

شاحنة ملابس تزن 6 أطنان.

شاحنة مراتب تزن 6 أطنان.

في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم السبت، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.

كذلك، تتضمن المساعدات التالية:

مواد غذائية متنوعة 533 طنًا.

ملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان.

لحاف فاخر 10 أطنان.

وأوضح الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ ٢٣ أكتوبر الماضي، مع بدايات العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة: 504 شاحنات تزن 7108 أطنان مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.