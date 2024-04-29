التضامن: 87 مكتبًا للاستشارات الأسرية على مستوى الجمهورية

قالت نرمين منصور، مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد 87 مكتبًا مفعلًا للاستشارات الأسرية على مستوى 27 محافظة، تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وحل النزاعات بدءًا من محاولات الصلح بين الزوج والزوجة حتى الوصول إلى مرحلة الطلاق وتنفيذ أحكام الرؤية للأطفال في إطار أسري بالمكاتب.

وأضافت أن هذه المكاتب تقلص دورها بسبب اتجاه الزوجين إلى محاكم الأسرة مباشرة، لذلك بدأنا في توسيع وتطوير هذه المكاتب على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم استقبال 17 ألف أسرة خلال 2023 وتم تقديم الدعم الكامل لهم.

وأضافت، أن المكاتب تتعامل مباشرة مع أفراد الأسرة، حيث تعتبر الحل الأخير لفض النزاع بين الطرفين، مشيرة إلى أن المكاتب تضم فريق عمل يتكون من مدير مكتب وإخصائيا اجتماعيا وإخصائيا نفسيا ومستشارا قانونيا وواعظا دينيا لإجراء كل التدخلات الدينية، والقانونية والنفسية وغيرها؛ بهدف لم شمل الأسرة والحفاظ عليها من الانهيار، كما تعمل المكاتب حاليًا ببرنامج مودة لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال عقد ندوات للتعريف بالمشكلات التي تؤدى إلى الخلع أو الطلاق، أيضا تجرى ندوات للتربية الإيجابية لتوعية الأسر التى لديها أطفال.