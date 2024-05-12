الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: المتطوعون يواصلون العمل بمراكز الخدمات اللوجيستية لنقلها لقطاع غزة

جريدة الدستور

أكدت جمعية الهلال الاحمر المصري، أن المتطوعين يواصلون العمل بمراكز الخدمات اللوجيستية، ومراكز تقديم الخدمات الانسانية، وكل المراكز والنقاط اللوجيستية على مدار الساعة لفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة، تمهيدصا لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز والهلال الأحمر الفلطسينى بقطاع  غزة.

 

مشروع القدرات اللوجستية

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أن مشروع القدرات اللوجستية يعمل على تطوير اللوجستيات في مجال الاستجابة للكوارث، كما يستهدف المشروع مراجعة خطط مواجهة الطوارئ الخاصة بالهلال الأحمر المصري ووضع دليل للخطوات التنفيذية المتعلقة بها من خلال ورش عمل وندوات وتدريبات، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين محاكاة مكتبية وعملية لتقييم الخطة، كما يتضمن المشروع وضع تصور لتطوير نظام الحاسب الآلي بالإدارات المختلفة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز المخازن الإقليمية.

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وأوضحت أنه تم انشاء خط إنتاج للخبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة.

وأكدت وزارة التضامن، أن لديها 27 مركز إغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإغاثة لضيوف مصر من اللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى دور جمعية الهلال الأحمر المصري التي لديها 32 ألف متطوع، وتقدم دعمًا إلى 14 دولة في الخارج، فضلًا عن بنوك الدم والقوافل الطبية، مشددة على أن الوزارة تشرف على منظمات المجتمع المدني، وهناك جمعيات متخصصة في الاستجابة السريعة للإغاثة.

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