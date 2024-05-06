الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تنشر فرق التدخل لتأمين احتفالات شم النسيم بالكنائس والحدائق

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

نشر الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء حالات الطوارئ لضمان سلامة الاحتفالات في الكنائس والحدائق والمنتزهات العامة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تقديم خدمات الإسعافات الأولية عند الحاجة.

وقدم الهلال الأحمر عددًا من النصائح للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم عن تناول الفسيخ والرنجة، منها: الابتعاد عن هذه الأطعمة في حالة وجود مشاكل في المعدة، وعدم شراء هذه الأطعمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر، وضرورة أن تكون الأسماك ذات لون وردي فاتح وليس غامق، وتأكيد ضرورة أن تكون مأكولات البحر من مصادر آمنة، كما نصحوا بعدم تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة دفعة واحدة، وفي حالة شعور بآلام في المعدة يجب مراجعة المستشفى، وتناول كميات كبيرة من الخضروات مثل الجرجير والخس والبصل الأخضر والخيار.

وأعلنوا أيضًا عن تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين نتيجة للصراعات المسلحة التي حدثت في السودان في منتصف العام الماضي، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي تعرضن للاستخدام في الصراع بطرق تتعارض مع حقوق الإنسان.

 

الهلال الأحمر: 3 شهداء بينهم طفل فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات

عيد القيامة المجيد عياد الربيع الهلال الأحمر الهلال الفسيخ

مواد متعلقة

الهلال الأحمر تقدم عددًا من النصائح عند تناول الفسيخ والرنجة

خطوة نحو الاستقرار.. "التضامن" توفير 1023 مسكنًا لخريجي دور الرعاية

"التضامن" تطلق ندوات توعوية لحجاج الجمعيات الأهلية

وزيرة التضامن تشارك فى قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

"القباج": 136 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 9 أشهر

"القباج" تشارك الطائفة الإنجيلية احتفالات عيد القيامة

وزيرة التضامن: إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة فى قرية أغورمى بسيوة

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح