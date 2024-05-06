الهلال الأحمر تنشر فرق التدخل لتأمين احتفالات شم النسيم بالكنائس والحدائق

نشر الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء حالات الطوارئ لضمان سلامة الاحتفالات في الكنائس والحدائق والمنتزهات العامة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تقديم خدمات الإسعافات الأولية عند الحاجة.

وقدم الهلال الأحمر عددًا من النصائح للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم عن تناول الفسيخ والرنجة، منها: الابتعاد عن هذه الأطعمة في حالة وجود مشاكل في المعدة، وعدم شراء هذه الأطعمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر، وضرورة أن تكون الأسماك ذات لون وردي فاتح وليس غامق، وتأكيد ضرورة أن تكون مأكولات البحر من مصادر آمنة، كما نصحوا بعدم تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة دفعة واحدة، وفي حالة شعور بآلام في المعدة يجب مراجعة المستشفى، وتناول كميات كبيرة من الخضروات مثل الجرجير والخس والبصل الأخضر والخيار.

وأعلنوا أيضًا عن تقديم بعض الخدمات للوافدين السودانيين نتيجة للصراعات المسلحة التي حدثت في السودان في منتصف العام الماضي، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي تعرضن للاستخدام في الصراع بطرق تتعارض مع حقوق الإنسان.